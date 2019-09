Incep meciurile pe bani grei la Wuhan: Ce suma si-a asigurat deja Simona Halep

Ziare.

com

Odata cu calificarea in optimi, Simona si-a asigurat un cec in valoare de 29.695 de dolari.Prezenta in sferturi va duce suma la 59.960 de dolari, in timp ce calificarea in semifinale e recompensata cu 130.030 dolari.Finalista turneului de la Wuhan va fi premiata cu 260.310 dolari, iar marea castigatoare va pleca spre casa cu un cec de 520.615 dolari.2,8 milioane de dolari sunt premiile toate ale turneului de la Wuhan.22-28 septembrie e perioada in care se desfasoara turneul din China.Anul trecut, turneul de la Wuhan a fost castigat de Aryna Sabalenka, dupa o finala cu Anett Kontaveit.I.G.