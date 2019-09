Incepe urcusul pentru Simona Halep? Avantajul sportivei noastre din acest final de sezon

Ziare.

Ajunsa pe locul 6 WTA dupa parcursul dezamagitor de la US Open , Simona poate spera totusi ca va incheia anul pe o pozitie fruntasa.Avantajul sportivei noastre este dat de faptul ca are doar 11 puncte WTA de aparat in acest final de sezon: 1 la Wuhan, 10 la Beijing si niciunul la Moscova.In schimb, celelalte jucatoare din fata sa au mult mai multe puncte de aparat. Singura exceptie este Bianca Andreescu , intrucat si ea are putine puncte de avantaj.Simona poate profita si de faptul ca anul trecut nu a participat la Turneul Campioanelor , astfel ca simpla prezenta ii va aduce un bonus la editia din acest an. Ashleigh Barty - 1.025 puncte Karolina Pliskova - 1.397 puncteElina Svitolina - 1.571 puncte Naomi Osaka - 1.070 puncteBianca Andreescu - 167 puncteSimona Halep - 11 punctePetra Kvitova - 490 puncteKiki Bertens - 1.116 puncte Serena Williams - 0 puncteBelinda Bencic - 383 puncteC.S.