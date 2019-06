Incepe urcusul pentru Simona Halep? Avantajul sportivei noastre in sezonul pe iarba

Ziare.

Sportiva noastra a reluat deja antrenamentele, iar evolutiile pe iarba o pot ajuta sa urce rapid in clasament.Sportiva noastra este inscrisa la doua turnee, avand de aparat doar 130 de puncte WTA . Un plus este si faptul ca la Eastbourne nu are niciun punct de aparat, dupa ce a ratat editia de anul trecut.Dintre jucatoarele aflate in fata sa, doar Elina Svitolina are mai putine puncte de aparat in sezonul pe iarba, 110 la numar.In schimb, Naomi Osaka a pierdut deja 110 puncte, in timp ce Ashleigh Barty 225 de puncte, pentru ca nu s-au inscris la turneele din aceasta saptamana.Naomi Osaka (Nottingham, Birmingham, Wimbledon ): 295 puncteAshleigh Barty (Nottingham, Birmingham, Eastbourne, Wimbledon): 565 Karolina Pliskova (Birmingham, Eastbourne, Wimbledon): 341Kiki Bertens (s'Hertogenbosch, Eastbourne, Wimbledon): 461Petra Kvitova (Birmingha, Eastbourne, Wimbledon): 535 Angelique Kerber (Mallorca, Eastbourne, Wimbledon): 2186Elina Svitolina (Birmingham, Wimbledon): 110Simona Halep (Wimbledon): 130Sloane Stephens (Wimbledon): 10Aryna Sabalenka (s'Hertogenbosch, Mallorca, Eastbourne, Wimbledon): 376 Serena Williams (Wimbledon): 1300Anastasija Sevastova (Mallorca, Eastbourne, Wimbledon): 245Belinda Bencic (s'Hertogenbosch, ITF Ilkley, Wimbledon): 271 Caroline Wozniacki (Eastbourne, Wimbledon): 540Qiang Wang (Wimbledon): 10Marketa Vondrousova (s'Hertogenbosch, Mallorca, Wimbledon): 12Madison Keys (Wimbledon): 130Johanna Konta (Notthingham, Birmingham, Eastbourne, Wimbledon): 306Julia Goerges (Birmingham, Eastbourne, Wimbledon): 881Anett Konataveit (s'Hertogenbosch, Mallorca, Wimbledon): 132C.S.