Intariri pentru Simona Halep: Ce antrenor o ajuta la Cincinnati

Ziare.

com

Sportiva noastra a efectuat primul antrenament la Cincinnati sub comanda australianului Darren Cahill Alaturi de cei doi a fost prezent si Daniel Dobre , antrenorul oficial al Simonei din acest sezon.Dupa titlul de la Wimbledon , Simona l-a ofertat public pe Darren Cahill sa revina in echipa, dar australianul nu oferise un raspuns.Momentan nu se stie daca Darren o va ajuta pe Simona doar la Cincinnati sau colaborarea dintre cei doi va fi reluata oficial.Amintim ca Darren a decis sa puna punct parteneriatului cu Simona in noiembrie 2018, invocand dorinta de a fi mai aproape de familie.Simona va evolua direct in turul 2 de la Cincinnati cu invingatoarea dintre Carla Suarez Navarro si Ekaterina Alexandrova.C.S.