Intariri pentru Simona Halep: Sprijinul de care va beneficia la Indian Wells

Ocupanta locului 2 din clasamentul WTA il va avea din nou alaturi pe antrenorul australian Darren Cahill Acesta si-a incheiat concediul si va fi din nou alaturi de Simona Halep.Cahill nu a fost prezent la Dubai deoarece a vrut sa stea cateva zile alaturi de familie. Astfel, antrenor principal i-a fost Artemon Apostu Efremov.Totusi, la Indian Wells si Miami antrenorul principal va fi Darren Cahill, care o va consilia pe sportiva.Simona va fi favorita numarul 2 de la Indian Wells si va incepe direct in turul 2.Anul trecut, sportiva noastra a fost eliminata de Marketa Vondrousova in optimile de finala.Astfel, Simona are de aparat 120 de puncte de la editia de anul trecut.C.S.