Ion Tiriac dezvaluie ca Simona Halep se confrunta cu o accidentare serioasa

Tenismena noastra s-a retras de la turneul programat saptamana aceasta la Doha ar trebui sa stea departe de teren o luna, potrivit omului de afaceri roman."Simona Halep are o problema zdravana acum la piciorul stang, trebuie sa stea o luna. Ea cu piciorul ala a castigat turneul si ati vazut in ce hal a ajuns sa lupte pana la sfarsit", a spus Tiriac, potrivit Telekom Sport Tiriac nu ar fi deloc surprins daca Simona ar cuceri o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Simona Halep poate sa castige orice turneu si poate sa piarda in primul tur la fel de bine. Poate sa faca multe lucruri extraordinare, printre astea si o medalie la Jocurile Olimpice", a precizat Tiriac.Urmatorul turneu la care ar trebui sa ia parte Simona Halep e Indian Wells, programat in perioada 9-22 martie.