Ion Tiriac o felicita pe Simona Halep pentru cea mai importanta decizie luata: E un plus

Ziare.

com

Mentorul Simonei este de parere ca revenirea australianului va aduce un plus."Sunt niste fapte si sunt scrise. Cu domnul Cahill, Simona a devenit lider mondial, a castigat un Grand Slam, iar la al doilea a avut de asemenea o contributie. Daca vine inapoi este un plus", a spus Tiriac intr-o conferinta de presa.Simona si Darren vor lucra din nou impreuna incepand cu anul urmator.Amintim ca Darren Cahill a renuntat la colaborarea cu Simona Halep in noiembrie 2018, din dorinta de a fi mai aproape de familie.Totusi, australianul a fost alaturi de Simona in momentele importante din acest an si a efectuat sedinte de pregatire alaturi de ea.C.S.