Jennifer Brady, despre semifinala cu Simona Halep de la Dubai: Planul americancei

Americanca afirma ca stie de la ce sa se astepte si si-a facut deja planul pentru acest meci."Am mai jucat cu Halep in Australia. Este o jucatoare grozava, o luptatoare. Va fi cu siguranta dificil. Am avut mingi de set cu ea la Australian Open , dar nu am fost capabila sa le gestionez.Trebuie sa joc fiecare punct, nu conteaza daca e minge de meci, primul punct al meciului sau minge de set. Trebuie sa tratez fiecare minge la fel si sa dau totul pe teren", a spus Brady la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Dubai dupa ce a invins-o pe Aryna Sabalenka (13 WTA ) cu 3-6, 6-2, 6-2.In semifinale, Simona o va intalni pe americanca Jennifer Brady, aflata pe locul 52 in clasamentul WTA Partida are loc vineri, de la ora 17:00, si va fi transmisa in direct de Ziare.com. Simona Halep a castigat ambele intalniri precedente avute cu Jennifer Brady, la Rogers Cup 2019 si Australian Open 2020.C.S.