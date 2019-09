Judy Murray face o declaratie superba despre Simona Halep

Ziare.

com

Aceasta a declarat ca o iubeste pe Simiona Halep si a laudat calitatile sportive si umane ale jucatoarei din Constanta."M-am cunoscut cu familia Simonei, cu managerul ei, cu ea insasi. Iubesc tot ceea ce inseamna Simona Halep. Iar povestea familiei ei e similara cu cea a familiei Murray. Acelasi chin, aceleasi sacrificii, cu un singur scop, sa ajungi numarul 1. Simona avea toate calitatile sa fie cea mai buna. Atletic era fabuloasa, o vreme ii lipsea doar convingerea ca poate castiga un turneu de Grand Slam. A reusit, acum e si mai matura, are experienta de cativa ani in top. A dat tot sa ajunga numarul 1, acum trebuie sa dea tot sa ramana in top.A castigat consistenta in joc, e un exemplu de incredere in sine si in calitatile ei. Cu multa munca, ne-a obligat sa-i dam atentie, iar acum, publicul, media, sponsorii au acum asteptari mari de la ea. Timpul ne va spune daca este una dintre cele mai bune. A inceput sa o faca, sa lucreze la propria statuie. Uman, e atat de dulce, de politicoasa, chiar daca e pe radar de ani buni, nu s-a schimbat deloc ca persoana. Victoriile ei sunt venite dupa sacrificii facute zi de zi. Ii cunosc familia, parintii, stiu cate sacrificii au facut, parca ma vad pe mine...", a spus Judy Murray pentru Libertatea Pe de alta parte, Murray s-a aratat iritata de faptul ca Ilie Nastase le-a jignit pe britanice in urma cu cativa ani, la Fed Cup "Cand eram tanara, ma bucuram cand il vedeam pe Nastase, era un geniu cu racheta in mana. Era si un tip elegant, chipes... Dar ceea ce a facut la acel meci e inimaginabil. Sa te adresezi unor femei cu 'f***** bitch'... Nici nu vreau sa-mi reamintesc. Am fost incredibil de dezamagita ca o persoana pe care o admiram se poate comporta asa. Greu de crezut, fiindca erau sute de oameni in sala si milioane in fata televizoarelor.A fost suspendat, dar am vazut ca a revenit. El face totul ca atunci cand era tanar, crede ca orice este permis. Pentru Johanna Konta si celelalte fete, a fost o experienta foarte stanjenitoare, nu ma asteptam niciodata la asa ceva", a mai spus Murray.C.S.