Justine Henin prezinta marele avantaj al Simonei Halep de la Roland Garros

Multipla campioana de Grand Slam este de parere ca Simona porneste cu prima sansa la Roland Garros deoarece calitatile sale se preteaza cel mai bine pe zgura."Abia astept sa o vad pe Simona Halep . Cred cu tarie ca are un mare avantaj in fata rivalelor prin faptul ca este capabila sa profite de faptul ca se joaca pe zgura. Este foarte puternica din punct de vedere fizic si are toate calitiatile", a spus Henin pentru SportStar Apoi, Henin a mentionat ca Naomi Osaka porneste cu a doua sansa avand in vedere moralul bun pe care il are.Roland Garros 2019 va incepe duminica, iar meciurile sportivilor din Romania vor fi transmise in direct de Ziare.com.Simona are de aparat 2.000 de puncte WTA , dupa ce anul trecut a castigat trofeul.C.S.