Karolina Pliskova, despre Simona Halep: A castigat turnee la care putea pierde fiecare meci

Jucatoarea din Cehia a incercat sa faca o comparatie intre ea si Simona, spunand ca romanca arata o putere mai mare de a reveni chiar si in meciurile in care nu joaca la cel mai inalt nivel.Pliskova o descrie pe Simona ca o mare luptatoare si spune ca admira faptul ca romanca a castigat si meciuri pe care in mod normal ar fi trebuit sa le piarda."Sunt atat de diferita fata de Simona! Cu siguranta nu vem un stil apropiat, suntem foarte diferite. Dar suntem constante chiar daca anumite turnee nu prindem o saptamana prea buna, reusim cumva sa ne gasim calea sa castigam si facem multe puncte de fiecare data. Nu este usor deoarece toata lumea incearca sa joace cel mai bun tenis, motiv pentru care cateodata ne chinuim in fazele de inceput ale turneelor.Si cred ca Simona in mod deosebit este o luptatoare si reuseste sa treaca de aceste runde de inceput. Daca va uitati, Simona Halep a castigat turnee la care putea pierde fiecare meci. Eu nu par o luptatoare, dar ea da, pentru ca alearga foarte mult. Insa si eu pot intoarce soarta unor meciuri", a spus Pliskova intr-o conferinta de presa.Simona Halep are in palmares doua turnee de Grand Slam, in timp ce Karolina Pliskova nu si-a indeplinit inca acest vis.Sportiva noastra a petrecut 64 de saptamani pe locul 1 WTA , iar Pliskova a rezistat doar 8.C.S.