Karolina Pliskova se alatura boicotului propus de Simona Halep: Romanca are dreptate, sunt alaturi de ea

Dupa ce sportiva noastra a anuntat ca se va retrage definitiv din Fed Cup in cazul in care Federatia Internationala va schimba formatul competitiei, Pliskova a afirmat ca o sustine pe Simona."Cred ca nu ar trebui sa schimbe formatul. Pentru tarile mici, cum ar fi Cehia, este ceva special. Jucatoarele abia asteapta sa joace acasa, in fata fanilor, pentru ca nu avem multe turnee, ci doar unu. Cred ca Simona are dreptate si sunt alaturi de ea.Si Romania are un singur turneu, iar cand Simona joaca in Fed Cup se intampla ceva urias acolo. Asa ca inteleg ca pentru ea daca ar juca in Belgia sau in alta tara ar fi un sentiment diferit. Nu te simti la fel. Poate ca ar trebui sa se schimbe datele din calendar, dar nu competitia in sine. Iar sa joci la finalul anului este cu adevarat dificil deoarece avem Turneul Campioanelor . Daca schimba formatul competitiei, eu nu stiu daca voi mai juca in Fed Cup!", a afirmat Pliskova intr-o conferinta de presa.Reactia Pliskovei vine dupa ce Simona Halep a amenintat ca se va retrage definitiv din echipa de Fed Cup a Romaniei in semn de boicot.Nemultumirea sportivei noastre a plecat de la faptul ca Federatia Internationala de Tenis vrea sa schimbe radical formatul competitional din Fed Cup.In locul meciurilor disputate acasa sau in deplasare, ITF vrea sa copieze formatul din Cupa Davis si Fed Cup sa aiba loc anual, sub forma unui Campionat Mondial, la care sa participe mai multe echipe intr-un oras neutru, pe durata a doua saptamani.C.S.