Kim Clijsters o lauda pe Simona Halep dupa antrenamentul efectuat impreuna la Dubai: "Sunt un mare fan al Simonei de cativa ani"

Cele doua sunt participante ale turneului WTA din Emirate, Kim revenind in circuit la varsta de 36 de ani si cu trei copii nascuti pana acum."Sunt un mare fan al Simonei de cativa ani, am urmarit victoriile ei de la Open-ul Frantei, Wimbledon , este minunat sa vad reusind pe cineva care munceste atat de mult. Pe antrenorul ei, Darren Cahill , il stiu foarte bine, am tinut legatura, ne-am antrenat bine astazi, a fost distractiv. Simona e genul care se antreneaza din greu, e minunat sa schimbi mingi cu ea", a declarat Clijsters pentru televiziunea DigiSport , intr-un interviu realizat duminica la pranz.De 4 ori campioana de Mare Slem, Clijsters o apreciaza enorm pe Halep pentru munca depusa pana acum. Fost lider mondial in 2003, Clijsters si-a anuntat pentru acest an a doua revenire in circuitul WTA.Si Simona Halep a vorbit intr-o conferinta de presa despre antrenamentul efectuat impreuna cu Kim: "Chiar m-am antrenat cu ea in aceasta dimineata. Joaca la fel de bine. A fost un antrenament extrem de bun si este placut sa o vedem inapoi in circuit, la 36 de ani. Este o motivatie pentru toata lumea. Sunt sigura ca este capabila sa faca multe".In primul tur, chiar luni, Kim Clijsters va da piept cu Garbine Muguruza la Dubai, iberica fiind proaspat finalista de la Australian Open , dupa ce a eliminat-o acolo in semifinale pe Simona Halep.Halep si Clijsters s-au intalnit o singura data in circuitul WTA, in 2012 la Brisbane, cand sportiva din Belgia triumfa cu 6-1, 6-4.D.A.