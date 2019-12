L'Equipe dezvaluie motivul pentru care Simona Halep nu va mai juca in Fed Cup

Ziare.

com

Desi sportiva noastra a declarat ca a luat aceasta decizie deoarece se concentreaza pe Jocurile Olimpice, L'Equipe scrie ca altul este motivul.Potrivit publicatiei franceze, Simona a fost deranjata de schimbarea formatului competitional din Fed Cup "De fapt, campioana de la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2018 a decis sa ignore aceasta competitie din cauza schimbarii formatului competitional, din moment ce faza finala se va disputa timp de o saptamana, la Budapesta", a notat L'Equipe.Confruntarea dintre Romania si Rusia va avea loc pe 7 si 8 februarie.In cazul in care vom invinge Rusia ne vom califica la turneul final ce va avea loc intre 14 si 19 aprilie, la Budapesta.De altfel, in momentul in care a aflat ca formatul s-ar putea modifica Simona declarase ca nu va mai juca niciodata in Fed Cup C.S.