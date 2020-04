L'Equipe scoate in evidenta o declaratie facuta de Simona Halep

Ziare.

Publicatia franceza evidentiaza temerea tenismenei romane ca restul sezonului ar putea fi amanat."In capul meu, cel mai rau scenariu ar fi cel in care restul sezonului ar fi anulat", a spus Simona."Cred ca aceasta intrerupere va dura mai mult de luna iulie. Sper sa putem juca la US Open (31 august - 13 septembrie) pentru ca situatia la New York e foarte dificila in acest moment", a continuat sportiva noastra.Citeste si: Simona Halep povesteste despre cum decurge viata sa in carantina. Ce dezvaluiri i-a facut intr-un interviu lui Mats Wilander WTA si ATP au cazut de acord sa suspende meciurile pana pe 13 iulie din cauza pandemiei de coronavirus.Au fost suspendate turnee importante, precum Indian Wells, Miami sau Madrid, in timp ce Wimbledonul nu se va tine in acest an pentru prima oara de la cel de-al Doilea Razboi Mondial.2 e locul ocupat de Simona Halep in clasamentul WTA, care a fost inghetat.Vezi si: La ce probleme se asteapta Simona Halep dupa toata aceasta perioada I.G.