La ce probleme se asteapta Simona Halep dupa toata aceasta perioada

Tenismena noastra nu crede ca meciurile de tenis se vor relua in luna iulie, asa cum spera ATP si WTA."Cred ca aceasta situatie va dura mai mult decat pana in iulie. Speram sa jucam la US Open, dar nu putem fi siguri de nimic. Situatia din New York nu e deloc una buna acum. Cel mai rau scenariu ar fi sa se anuleze, dar sunt sigura ca vom depasi aceasta criza daca ascultam sfaturile expertilor si ramanem in case, in siguranta", a spus Simona intr-un interviu acordat Eurosport Dupa mai multe luni de pauza, Simona se asteapta sa-i fie foarte greu sa reintre in ritmul de joc."Nu stiu cum va fi dupa atatea luni fara tenis. Nu ne-am mai confruntat niciodata cu asa ceva. Totul este nou. Imi va fi greu, cu siguranta, mai ales sa-mi intru in ritm. Este cea mai lunga perioada in care nu am atins o racheta, o minge... Si vreau sa continui asa pentru inca o luna. Cred ca am nevoie de asta dupa atatia ani", a completat aceasta.Vezi si: Simona Halep povesteste despre cum decurge viata sa in carantina. Ce dezvaluiri i-a facut intr-un interviu lui Mats Wilander 2 e locul ocupat de Simona Halep in clasamentul WTA.