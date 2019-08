Leylah Fernandez, impresionata de Simona Halep: Cum s-a purtat sportiva noastra cu tanara de 16 ani

Ziare.

Fernandez afirma ca a ramas impresionata de faptul ca Simona a incercat sa o ajute si ca i-a dat multe sfaturi."Mi-a placut mult sa joc cu Simona, este o mare campioana si ii multumesc ca a acceptat. Am invatat multe de la ea, este o jucatoare grozava. Simplul fapt ca am avut sansa sa joc alaturi de ea este grozav si sunt foarte fericita.Prezenta ei m-a motivat foarte mult. Sincer, am fost foarte emotionata la inceput, dar ea m-a calmat, mi-a spus sa ii zic orice vreau si asta m-a ajutat. Este o jucatoare grozava si sper sa mai am sansa sa joc alaturi de ea in viitor", a spus Fernandez intr-o conferinta de presa. Amintim ca Simona Halep a parasit proba de dublu de la Rogers Cup 2019 inca din primul tur.Scorul final a fost 1-6, 6-3, 10-5 pentru perechea formata din Nicole Melichar si Kveta Peschke.C.S.