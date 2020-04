Lidera clasamentului WTA dezvaluie ce a discutat cu Simona Halep dupa ce mai multe turnee au fost anulate

Ziare.

Barty a afirmat, intr-un interviu pentru WTA , ca a discutat cu Simona Halep, Kiki Bertens, Julia Goerges si Petra Kvitova pentru a afla daca se simt bine si daca au vreo problema in aceasta perioada."Am vrut sa verific daca sunt sanatoase, sa ma asigur de acest lucru, sa aflu daca familiile lor sunt sanatoase. Am vorbit cu Kiki, Jule, Simo si Petra pentru a afla cum sunt, ce mai fac si sa aflu cum si unde traiesc. In acest moment, fiecare tara este intr-o bula aparte.Am vrut sa ma asigur ca sunt ok deoarece se intampla o gramada de lucruri mult mai importante decat sportul in acest moment. Acum conteaza sa fim sanatoase si sa avem grija de noi si de famiile noastre. Sportul este un bonus", a afirmat Barty.In clasamentul WTA inghetat, Barty a ramas cu 8.717 puncte, in timp ce Simona Halep este pe doi, cu 6.076 de puncte.Turneele de tenis s-ar putea relua abia spre finalul lunii august.C.S.