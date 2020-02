LIVE ACUM Simona Halep, in sferturile de finala ale turneului de la Dubai SET DECISIV

Simona Halep - Aryna Sabalenka 3-6, 6-2, 0-0

Simona Halep - Aryna Sabalenka 3-6, 6-2, 0-0

20:04 - Perioada excelenta a Simonei, care se apropie la doar un game de castigarea setului doi.20:01 - Sabalenka isi face serviciul si scorul devine 4-2 pentru Simona.19:56 - Halep face 4-1 si e la controlul meciului in aceste clipe.19:53 - Un nou break pentru sportiva noastra.19:48 - Rebreak Aryna Sabalenka.19:45 - Tenismena noastra profita de cea de-a treia minge de break si se distanteaza la 2-0 in acest inceput de set II.19:37 - Simona incepe bine al doilea set, cu un game castigat cu usurinta pe propriul serviciu.Simona apeleaza la antrenorul Artemon Apostu-Efremov, care ii transmite: "Fii mai aproape de minge si de ea, iar atunci cand intri in teren da decisiv. Fii mai hotarata, asuma-ti. Incearca mai aproape si mai hotarata".19:30 - Un nou break pentru Sabalenka, care va servi pentru castigarea primului set.19:25 - Rebreak izbutit de Simona Halep.19:22 - Sabalenka reuseste primul break al intalnirii.19:18 - Cele doua tenismene continua sa se impuna fara probleme la serviciu.19:17 - Tenismena noastra isi trece si ea in cont un game la 0.19:13 - un nou game castigat cu usurinta de Sabalenka pe propriul serviciu.Castigatoarea o va intalni in semifinale pe Jennifer Brady, care a trecut in sferturi de Garbine Muguruza.19:11 - Simona egaleaza la 1.19:08 - Game alb reusit de sportiva din Belarus.ora 19:06 - A inceput meciu, serveste prima Sabalenka.Partida are loc pe Arena Centrala si e televizat de postul Digi Sport 2.Simona Halep ocupa locul 2 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din Belarus se afla pe locul 13.Simona Halep si Aryna Sabalenka s-au intalnit de trei ori pana in prezent, scorul fiindu-i favorabil tenismenei noastre, cu 2-1:2018, Shenzhen: 6-2, 6-2 pentru Simona;2018, Cincinnati: 6-3, 6-4 pentru Simona;2020, Adelaide: 6-4, 6-2 pentru Aryna.Turneul de la Dubai, dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari, se desfasoara in perioada 17-22 februarie.