LIVE ACUM Simona Halep prezinta trofeul Wimbledon pe Arena Nationala

Ziare.

com

Organizat de Federatia Romana de Tenis, evenimentul isi propune sa o aduca pe campioana de la Wimbledon aproape de fanii "sportului alb" din tara noastra.19:55 - "Asa s-a scris istoria in 55 de minute", spune Tiriac dupa ce a analizat finala de la Wimbledon 19:36 - "Eram in tribune si le-am spus partenerilor mei ca daca Simona reuseste sa stea alaturi de Serena pana la 2-2 si nu o lasa sa fuga reuseste sa castige meciul", spune Tiriac. "La 2-2 a fost un punct important", vine confirmarea Simonei.19:32 - "Am simtit incredere dupa ce am luat primul set, insa nu m-am gandit la victorie. A fost un moment in care ma gandeam ca trebuie sa joc punct cu punct, pentru ca am avut meciuri cu ea cand a revenit. Cand ea a inceput sa urle, sa se motiveze, am zis ca trebuie sa stau acolo pentru ca am jocul necesar sa o inving."19:31 - "La 4-1 a fost cel mai important punct al meciului. Facand break la 4-1, serveste apoi pentru 4-3, se apropie", spune Tiriac. "Adevarat", a venit confirmarea de la Halep.19:29 - "Am avut ceva emotii la mingea de break, insa stiam ca pot sa o iau. Breakul mi-a dat incredere si stiam ca am o sansa mare sa iau setul. Dar am avut si emotii pentru ca stiam ca e buna la retur si eu trebuia sa servesc foarte bine."19:26 - In loja, alaturi de Popescu si Hagi sta si tatal Simonei, Stere Halep.19:18 - Simona si Tiriac comenteaza momentele importante ale finalei de la Londra.19:16 - "Aveam ceva emotii, dar eram sigura ca pot face un meci mare. Am intrat prima pe teren pentru ca asa am vrut! Nu e nicio regula la Wimbledon, iar eu am vrut sa plec prima."19:13 - "Buna seara si welcome to Simona night lumii intregi! Eu am vazut finala live. Nu a fost prima, am vazut vreo 20. Am vazut si alte finale ale unui roman care s-a hotarat sa le faca cadou altora. Nu poti si nu e drept sa nu il numesti pe Ilie Nastase . Eu am jucat pe terenul ala, e deosebit de orice alt teren central. Nu e doar verdele, ci si aceasta traditie care are 150 de ani. Am hotarat sa o rog pe Simona si ea a acceptat ca noi toti sa mai trecem o data prin aceasta finala! Cu rugamintea ca Simona sa ne spuna prin fiecare moment prin care vom trece. Incepem cu iesitul pe central."19:12 - Ion Tiriac este invitat pe scena.19:10 - "Este seara noastra, nu doar seara mea. Este o onoare sa impart aceasta bucurie cu toti oamenii care au venit sa ma vada. O parte din trofeu vreau sa-l dedic mamei mele pentru ca a fost visul meu. Parintii mei au fost cei mai importanti pentru mine ca sa pot ajunge astazi pe aceasta scena. Le multumesc tuturor antrenorilor, nu dau nume pentru ca sunt foarte multi. Ii multumesc doamnei Virginia Ruzici pentru ca a fost o inspiratie pentru mine, lui Ilie Nastase , care ne-a facut sa iubim acest sport si domnului Tiriac care mi-a dat sfaturi foarte bune. Si bineinteles multumesc Romaniei!"19:04 Andra este invitata pe scena pentru a intona imnul Romaniei.19:03 - Pe ecranele gigant de pe gazon se vad imagini cu mari sportivi ai Romaniei angrenati in diverse competitii ce ii transmit mesaje Simonei.19:02 - Publicul scandeaza "Simona, Simona".19:02 - "Este o mare bucurie sa va am alaturi, sa impartim acest trofeu pentru ca este al nostru, este al tarii. Este o seara speciala pentru mine. Si anul trecut a fost, dar parca acum este si mai si. Sa ne bucuram si sa ne gandim ca se mai pot intampla astfel de zile."19:00 - Simona Halep isi face aparitia pe National Arena pe ritmul melodiei "We are the champions".18:45 - FRF ii va oferi Simonei un tricou al nationalei personalizat cu numele ei si cu numarul unu.18:40 - La Arena Nationala si-au facut aparitia Gica Hagi si Gica Popescu INFO: Intrarea publicului este libera si accesul se face pana la ora 19:00