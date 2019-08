Madison Keys, despre meciul cu Simona Halep de la Cincinnati

Ziare.

Sportiva americana a laudat-o pe Simona inaintea acestui meci si a afirmat ca se asteapta la un meci dificil."Cu siguranta m-am descurcat mai bine decat in primul tur. Urmeaza insa un meci dificil cu Simona, ne cunoastem foarte bine, am avut multe meciuri directe.Este o jucatoare cu o deplasare incredibila, este de multi ani in top si nu degeaba e o campioana de Grand Slam. Ma astept la un meci dificil, dar cred in sansa mea", a spus Keys la Tennis Channel.Partida din optimile de finala va avea loc vineri, de la ora 2:00 (ora Romaniei) si va fi transmisa in direct de Ziare.com.Simona si Madison s-au mai intalnit de sase ori pana acum, iar sportiva noastra a castigat ultimele cinci meciuri.Ultima partida a avut loc la Turneul Campioanelor 2016, cand Simona s-a impus in doua seturi. Cele doua ar fi trebuit sa joace si in optimi la Roma 2018, numai ca Madison Keys a abandonat si meciul nu a avut loc.C.S.