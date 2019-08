Madison Keys explica felul in care a invins-o pe Simona Halep la Cincinnati

Ziare.

Sportiva americana afirma ca a facut un joc "foarte inteligent" si ca a reusit sa nu se relaxeze nicio clipa pe teren."Cred ca am jucat cu adevarat inteligent! Am avut un prim set foarte bun si nu cred ca Simona a jucat la nivelul sau cel mai bun in acesta. Cred ca in decisiv amandoua am fost la un nivel ridicat. Am fost rabdatoare, nu m-am grabit si n-am incercat prea multe.Simona a fost numarul 1 mondial pentru un motiv, a castigat Grand Slam-uri meritat. Stiam ca nu va ceda si nu-mi va face cadou meciul. Am stiut tot timpul ca trebuie sa castig inainte sa trag aer in piept si sa ma relaxez! Cred ca am avut incredere in mine si in loviturile mele", a spus Keys la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala de la Cincinnati de Madison Keys, ocupanta locului 18 in clasamentul WTA Americanca s-a impus in trei seturi cu 6-1, 3-6, 7-5, la capatul unui meci ce a durat doua ore si patru minute.Dupa aceasta eliminare, Simona va pierde inca 480 de puncte in clasamentul WTA Pentru Simona urmeaza o pauza de cateva zile, pentru ca apoi va lua startul, incepand cu 26 august, la ultimul turneu de Grand Slam din acest an, US Open C.S.