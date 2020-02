Marea campioana belgiana Kim Clijsters revine in circuitul WTA la Dubai, turneu unde Simona Halep este favorita numarul 1

I'm accepting a wild card to play the @DDFTennis. Since announcing my return, there have been a few bumps but looking forward to returning to the match court and what this next chapter brings ... Thanks to all my fans for their encouragement these past weeks. See you in Dubai! pic.twitter.com/XOwIeEujyk - Kim Clijsters (@Clijsterskim) February 9, 2020

Romanca va incepe concursul pe 17 februarie, peste abia o saptamana, fiind in Romania dupa ce a bifat semifinalele primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open . Acolo, fosta lidera mondiala era eliminata in careul de asi de catre Garbine Muguruza Vor fi 8 capi de serie la Dubai, iar lista favoritelor este urmatoarea, la Dubai Duty Free Tennis Championships:Dupa retragerea lui Ash Barty, sportiva din China Qiang Wang a profitat si a primit un loc pe tabloul principal direct, fara sa mai evolueze in calificari. Turneul este dotat cu premii in valoare totala de 2.529.740 de dolari. In plus, alte doua jucatoare din top 10 WTA au refuzat participarea la Dubai, e vorba de Naomi Osaka si de Serena Williams , care ambele au evoluat in Fed Cup in acest week-end, Japonia fiind invinsa de Spania, iar SUA a trecut de Letonia la limita, scor 3-2.O veste interesanta care a venit chiar duminica este faptul ca va reveni in competitie marea tenismena din Belgia Kim Clijsters , care printr-o postare pe contul sau de Twitter anunta ca a acceptat wild-card-ul primit din partea organizatorilor.Pana la Dubai insa, sportiva din Belgia va mai bifa un turneu WTA, e vorba de cel de la Acapulco. Clijsters este de 4 ori campioana de Mare Slem, avand un succes la Australian Open in 2011 si 3 la US Open , in 2005, 2009 si 2010.Dubai si Doha sunt cele mai importante competitii WTA din luna februarie, acolo unde Simona Halep are puncte importante de aparat, e vorba de 495, dupa finala facuta in 2019 la Doha si sfertul pierdut la Bencici la Dubai.Toate meciurile Simonei Halep de la cele doua competitii amintite mai sus vor fi LIVE text pe Ziare.com.Citeste si:D.A.