Marele John McEnroe lauda relatia dintre Simona Halep si Darren Cahill. Ce imbunatatiri crede ca a adus acesta in jocul romancei

Marele jucator american de tenis este de parere ca jocul Simonei a progresat enorm datorita colaborarii pe care o are romanca cu australianul Darren Cahill , cel care s-a reintors alaturi de Halep de la 1 ianuarie 2020."Evident, parteneriatul dintre Simona Halep si Darren Cahill a fost prolific. Nu stiu exact de ce s-a incheiat atunci, dar acum lucreaza iar impreuna si asta e foarte important pentru ea. Problema ei nu e sub nicio forma una fizica, cred ca are nevoie sa se simta confortabil mental. La nivel psihic a avut niste minusuri, dar Darren o echilibreaza. Stiu ca cei doi au discutat mult si anul trecut, Darren fiind prezent la turneele de Grand Slam in pozitia de comentator. Cred ca el a incercat sa o ajute si in acea perioada si acum au decis sa reia colaborarea. Nu a fost ceva surprinzator, cred ca prezenta lui o va ajuta foarte mult", a fost de parere McEnroe, castigator in cariera a 7 trofee de Mare Slem.El mai spune si ca Halep a fost ajutata enorm de Cahill in ce priveste schimbarea atitudinii sale pe care a avut-o in timpul anumitor meciuri din trecut, in care renunta mult prea usor la ideea de a castiga."Cand castigi un turneu mare, crezi mult mai mult in tine. In plus, a invatat sa nu lase negativitatea sa ii mai stea in cale, asa cum se intampla in trecut. Nu stiu cat de mult o costa sa se enerveze, dar e dificil sa mai evoluezi la nivelul maxim in momentele in care mintea e ocupata cu ganduri negative. Aici a ajutat-o Cahill foarte mult si astfel a devenit multipla castigatoare in Grand Slam-uri. Pentru a ajunge la acest nivel, trebuie sa fii capabil sa iti focalizezi gandirea in directia corecta. Astfel, poti juca fiecare punct cu aceeasi intensitate, indiferent de scor. Asta a inceput ea sa faca. Jocul nu i s-a schimbat foarte mult, nu cred ca e la un alt nivel atat cat priveste loviturile", a mai adaugat americanul.Simona Halep va evolua marti in turul I la Australian Open cu Jennifer Brady, SUA, la o ora ce va fi anunta ulterior de organizatorii de la Antipozi. Romanca e finalista turneului in 2018, cand pierdea dramatic in trei seturi la Caroline Wozniacki "Toti jucatorii incearca sa isi imbunatatesca jocul, sa aiba o serva mai buna, sa exerseze vole-ul, dar uita de multe ori de partea mentala. Aici a crescut mult Simona, a invatat sa fie mult mai relaxata in momentele importante, astfel ca poate sa gestioneze mult mai bine situatiile tensionate din partidele mari", a mai spus John McEnroe, intr-o analiza in extenso facuta la postul TV EuroSport, cel care va si transmite integral partidele de la Australian Open.Citeste si:De pe locul 3 WTA incepe turneul de la Australian Open Simona Halep, fiind si, evident, capul de serie cu acelasi numar, la Melbourne D.A.