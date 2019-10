Mari probleme pentru Simona Halep la Beijing: La ce a fost nevoita sa recurga sportiva noastra

Ziare.

Tocmai din acest motiv, in ultimele zile ea a fost nevoita sa reduca de cateva ori durata sedintelor de pregatire.Astfel, un antrenament al Simonei din ultimele zile a durat in jur de un sfert de ora."Am fost nevoita sa ma antrenez mai putin decat normal din cauza durerilor la spate. De cand am venit aici nu prea m-am antrenat. In mod normal ma antrenez din greu, imi fac sedintele de pregatire complete.Dar ultimele zile au fost dificile deoarece m-am chinuit cu aceasta accidentare", a spus Simona la conferinta de presa.Amintim ca Simona Halep a fost eliminata in turul 2 de la Beijing de Ekaterina Alexandrova, scor 6-2, 6-3.Pentru sportiva noastra acesta este al patrulea turneu la rand in care nu reuseste sa lege doua victorii consecutive, dupa Cincinnati, US Open , Wuhan si Beijing.Revenirea Simonei in circuit este asteptata pe 14 octombrie, la turneul de la Moscova.C.S.