Marie Bouzkova, despre meciul cu Simona Halep din sferturile de finala de la Rogers Cup

Tenismena din Cehia, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, spune ca se asteapta la un joc "foarte greu", insa e fericita ca are ocazia de a o intalni pe reprezentanta noastra."Ma astept la un meci foarte greu cu Simona. Eu o sa dau ce am mai bun. Stiu ca Simona este o foarte mare luptatoare si o mare campioana, va fi un privilegiu sa impart terenul cu ea si voi da ce am mai bun", a spus Marie Bouskova pentru Digi Sport "Sfertul" dintre Simona Halep si Marie Bouzkova e programat sambata dimineata, in jurul orei 04:00.Va fi prima intalnire intre Simona si jucatoarea aflata pe locul 91 in ierarhia WTA.