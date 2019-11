Martina Navratilova a ales surpriza anului in tenisul feminin: Cu ce a impresionat-o Simona Halep si ce spune despre Bianca Andreescu

Ziare.

com

Fosta mare tenismena din Cehia e convinsa ca trofeul pentru cea mai mare surpriza din 2019 trebuie sa mearga la australianca Ashleigh Barty, care a incheiat anul pe primul loc in clasamentul WTA."La inceputul anului, Barty spera sa ramana in Top 20. In schimb, a castigat primul ei Grand Slam si a incheiat pe prima pozitie in clasament dupa ce a castigat si Turneul Campioanelor. Bravo", a spus Navratilova pentru WTA.Si Simona Halep se regaseste pe lista jucatoarelor care au impresionat-o pe Navratilova in acest an, cu evolutia din finala de la Wimbledon."Performanta Simonei in finala de la Wimbledon cu Serena Williams a fost aproape de perfectiune si e cea mai buna performanta a anului. A fost cel mai bun meci al ei. Nu a avut niciun game slab, de la inceput pana la sfarsit. A fost ca o masinarie. O performanta grozava", a mai precizat jucatoarea cu 18 turnee de Grand Slam la simplu castigate in cariera.Nu putea fi trecuta cu vederea Bianca Andreescu: "Pentru mine, cel mai bun meci al anului a fost finala de la US Open, cand Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams. A reusit sa-si stapaneasca emotiile! Cu siguranta ca nu m-as fi gandit la inceputul sezonului ca Bianca Andreescu va castiga un Grand Slam si cred ca nimeni nu s-a gandit la asta".Lista castigatoarelor de la Grand Slam-uri in 2019:: Naomi Osaka, dupa o finala cu Petra Kvitova;: Ashleigh Barty a trecut in ultimul act de Marketa Vondrousova;: Simona Halep, dupa o finala cu Serena Williams;: Bianca Andreescu a invins-o in finala pe Serena Williams.I.G.