Martina Navratilova dezvaluie ce parere au celelalte tenismene despre Simona Halep

De aceasta data, Navratilova a dezvaluit felul in care este privita Simona de celelalte jucatoare."Simona este foarte smerita! E placuta de toate jucatoarele. Isi respecta mereu adversarele, iar atunci cand pierde sau castiga este aceeasi persoana. Este iubita in intreaga lume.Este un ambasador grozav pentru tenisul feminin in intreaga lume. Pentru tenis, faptul ca o avem pe Simona reprezinta o mare bucurie si un mare castig. Este un model pentru toata lumea, de la tineri pana la jucatoarele din actuala generatie", a spus Navratilova la Tennis Channel.Amintim ca Simona este momentan in vacanta dupa ce a castigat titlul de la Wimbledon Sportiva noastra va reveni in circuit incepand cu 5 august la Rogers Cup.In luna august, Simona va mai concura la Cincinnati si US Open C.S.