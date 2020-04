Mary Carillo dezvaluie ce i-a transmis Simonei Halep: I-am spus in fata si a recunoscut ca asa e

Ziare.

Carillo, in prezent analista la Tennis Channel, a relatat o discutie pe care a avut-o cu Simona Halep dupa ce sportiva noastra a invins-o pe Serena Williams in finala de la Wimbledon 2019."In primul rand, Serena nu a jucat la nivelul ei in acea finala. Pe de alta parte, Simona nu va mai juca niciodata in viata ei la fel de bine!Nu va mai ajunge niciodata la acest nivel. I-am spus si ei asta in fata si a recunoscut! A trait momentul", a spus Mary Carillo la Tennis Channel.Amintim ca Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon , dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams , la capatul unui meci de zile mari.Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2.Pentru Simona, acesta a fost al doilea turneu de Grand Slam din palmares, dupa cel de la Roland Garros 2018.C.S.