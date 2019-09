Meciuri de foc in optimi la Wuhan: Cu cine poate da piept Simona Halep in sferturi

Ziare.

Capul de afis va fi tinut de meciul dintre favorita numarul 6, Kiki Bertens, si favorita numarul 9, Aryna Sabalenka, care e campioana en-titre.Castigatoarea acestui duel o va infrunta in sferturi pe invingatoarea partidei dintre Simona Halep si Elena Rybakina.Petra Kvitova vs Sloane Stephens e un alt meci de foc in optimi la Wuhan.De asemenea, duelul dintre Ashleigh Barty si Sofia Kenin se anunta la fel de interesant.Optimile de finala ale turneului de la Wuhan se vor disputa miercuri.22-28 septembrie e perioada in care are loc turneul de la Wuhan, dotat cu premii in valoare totala de 2,8 milioane de dolari.I.G.