Meciuri incendiare joi la Rogers Cup: Programul complet al optimilor

Capul de afis e tinut de jocul dintre Elina Svitolina si Belinda Bencic, insa si confruntarile dintre Kiki Bertens si Bianca Andreescu, precum si Karolina Pliskova - Anett Kontaveit se anunta la fel de interesante.Dar iata programul complet al meciurilor din optimile de finala ale turneului de la Toronto:Karolina Pliskova vs Anett KontaveitSofia Kenin vs Dayana YastremskaBelinda Bencic vs Elina SvitolinaBianca Andreescu vs Kiki Bertens*Svetlana Kuznetsova vs Simona HalepMarie Bouzkova vs Jelena OstapenkoSerena Williams vs Ekaterina AlexandrovaIga Swiatek vs Naomi Osaka*Meciul dintre Simona Halep si Svetlana Kuznetsova va putea fi urmarit in direct pe site-ul Ziare.com.Rogers Cup 2019 se desfasoara in perioada 5-11 august.I.G.