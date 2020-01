Mesajul emotionant al Simonei Halep pentru suporterii romani din toate colturile lumii

Ziare.

com

Campioana de la Roland Garros si Wimbledon a spus ca isi doreste ca toti romanii stabiliti in strainatate sa se intoarca la un moment dat acasa."Sper sa fie cat mai bine in Romania si sa se intoarca acasa, le este dor de casa si prietenii lor. Oriunde ma duc am suporteri, steagul Romaniei este pe toate arenele din lume si sunt mandra de acest lucru.Sunt mandra ca acesti oameni nu au uitat de tara noastra si vin sa sustina o romanca. Sper sa fie cat mai multi spectatori la meciurile mele, dar sa fie in vizita!", a punctat romanca nascuta la Constanta pentru televiziunea DigiSport.In foarte multe ocazii, Simona Halep a avut o sustinere numeroasa a romanilor aflati in diaspora, la majoritatea turneelor unde a evolat de-a lungul anilor.Nu se poate uita momentul de la Roland Garros din 2018, la intonarea imnului pentru campioana noastra, cand din pieptul a sute de romani aflati pe arena Philippe Chatrier din Paris s-a cantat imnul national "Desteapta-te, Romane!":Romanca va incepe sezonul 2020 in WTA la Adelaide, in Australia, dupa 13 ianuarie.Citeste si:D.A.