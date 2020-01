Mesajul Simonei Halep dupa incendiile devastatoare din Australia. A vizitat o noua gradina zoologica

Ziare.

Sportiva noastra a ramas impresionata de vizita pe care a facut-o intr-una din zilele trecute la Gradina Zoologica din Sydney si a mers si la Zoo din Adelaide, orasul unde va incepe pe 13 ianuarie primul turneu WTA pentru ea in acest an.Intr-un mesaj postat pe pagina sa de Instagram , Simona a vorbit de aceasta vizita si de efectele uriase pe care o au incendiile din Australia:"Vizita mea la Gradina Zoologica Adelaide, de azi, a fost atat de frumoasa, dar a fost si o amintire dureroasa pentru vietile pierdute in incendiile din Australia. Inima mea este alaturi de toate aceste animale uimitoare", puncta Simona Halep pe contul sau mai sus amintit.Sezonul 2020 va incepe pentru tenismena din Constanta de 28 de ani marti sau miercuri cu partida in fata invingatoarei dintre Ajla Tomljanovici si o jucatoare venita din calificari.Halep e favorita 2 la Adelaide, dupa lidera mondiala Ash Barty iar daca o va intalni pe Tomljanovici (54 WTA), ar fi a treia intalnire directa, dupa victoriile romancei de la Cincinnati si Roland Garros Turneul de la Adelaide este dotat cu premii in valoare totala de 848.000 de dolari.