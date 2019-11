Mesajul Simonei Halep dupa sezonul 2019: Cui i-a multumit in mod special

Ziare.

Castigarea Wimbledonului reprezinta pentru Simona un "vis devenit realitate", iar revenirea antrenorului australian in echipa ei o face sa priveasca sezonul urmator cu mare optimism."Multumiri masive echipei mele, familiei, prietenilor si fanilor. A fost un an incarcat de amintiri grozave si de un vis devenit realitate la Wimbledon.De asemenea, pentru al 6-lea an la rand am incheiat in Top 4 WTA. Iar acum, hai sa incepem 2020 cu un zambet urias si cu D inapoi in echipa mea. Dar nu inca! Mai intai o vacanta. Multumiri speciale lui Darren Cahill, o persoana speciala", a scris Simona pe pagina sa de Instagram, postand, totodata, o imagine cu ea pe plaja.In 2019, Simona Halep a castigat un singur turneu. Dar ce turneu! In luna iulie, tenismena romana s-a impus la Wimbledon dupa o finala castigata categoric in fata Serenei Williams.4 e locul pe care Simona a incheiat anul 2019 in clasamentul WTA.I.G.