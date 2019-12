Mesajul Simonei Halep in ziua de Craciun

Ziare.

com

Aflata in Romania, pentru a petrece sarbatorile alaturi de cei dragi, tenismena noastra nu si-a uitat fanii."Va urez tuturor pace, fericire si iubire in aceasta zi speciala! Sarbatori fericite", a scris Simona pe pagina ei de Facebook.Vezi si: Surpriza pentru Simona Halep de Craciun: A fost colindata de Stefan Hrusca! Primul turneu la care Simona Halep va lua parte in sezonul viitor va fi cel de la Adelaide, programat in perioada 13-19 ianuarie.I.G.