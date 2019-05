Mesajul Simonei Halep pentru Gica Hagi si Viitorul, dupa cucerirea Cupei Romaniei

Ziare.

com

La miezul noptii, imediat dupa triumful celor de la Viitorul, scor 2-1 dupa prelungiri cu Astra, Simona a postat un mesaj de felicitare pentru Gheorghe Hagi si pentru echipa sa, un mesaj pe o retea de socializare, in care romanca fosta lidera mondiala poarta in timpul unui antrenament un tricou al celor de la Viitorul, cu Hagi pe spate si celebrul sau numar 10 (vezi foto articol)."Felicitari, Viitorul Constanta!", nota campioana noastra pe contul sau de Instagram, dupa ce la inceputul acestei saptamani ea a aparut imbracata la French Open in cadrul unui antrenament cu acelasi tricou.Simona Halep va debuta abia marti la aceasta editie de Roland Garros, impotriva Ajlei Tomljanovici din Australia, 47 WTA Inainte de finala Cupei, Gica Hagi a vorbit despre faptul ca mai vorbeste cand si cand cu Simona Halep, avand numai cuvinte de lauda despre ea, bucurandu-se ca aceasta a purtat tricoul cu numele sau pe arenele de la Roland Garros:"Ne dam mesaje reciproc, asa ca... Suntem din aceeasi zona, ne respectam. Simona e prea mare, noi suntem bucurosi, fericiti ca a purtat tricoul. Ii uram bafta si ei, pentru ca incepe turneul si speram sa ii mearga foarte bine. Sa castige inca o data, cum a facut-o anul trecut", puncta Gica Hagi la conferinta de presa de dinainte de finala Cupei.Simona Halep este favorita numarul 3 la Roland Garros, trofeu de Mare Slem pe care l-a cucerit in 2018 si acolo unde a mai bifat 2 finale, in 2014 si 2017.Toate partidele fostei lidere mondiale WTA la Paris vor fi LIVE pe Ziare.com.D.A.