Mesajul Simonei Halep pentru tinerii sportivi pe care ii sprijina financiar

In timpul turneului, 25 de hocheisti vor avea posibilitatea sa joace cu formatii din tara gazda si sa demonstreze aptitudinile sportive pe care le-au dobandit in urma antrenamentelor sustinute la Patinoarul Tiriac-Telekom Arena.Echipa de hochei ''Simona Halep'' este compusa exclusiv din fete si este incadrata la categoria de varsta U10, in timp ce echipa Dedeman face parte din categoria de varsta U8 si are in componenta doar baieti. De-a lungul timpului, jucatorii s-au remarcat prin rezultate de exceptie obtinute la competitiile nationale si internationale, reusind sa se impuna in fata adversarilor.''Ma bucur ca echipa de hochei care imi poarta numele va participa pentru a doua oara la un turneu care se desfasoara peste hotare. Le-am vazut pe fete jucand contra baietilor si pot spune ca sunt minunate. Au o tactica de joc bine definita, care de altfel a fost dobandita in urma antrenamentelor intensive. Le doresc bafta la competitie, am incredere in ele si stiu ca sunt luptatoare desavarsite'', a mentionat Simona Halep, conform comunicatului.Competitiile din cadrul turneului amical sunt programate in localitatile Prievidza, Piestany si Brezno.''Copiii din echipele Simona Halep si Dedeman au inceput prin a lua parte la cursurile gratuite de initiere in patinaj desfasurate la Patinoarul Tiriac-Telekom Arena. Micutii au dat dovada de tenacitate, rezistenta si curaj, fiind astfel incurajati sa practice hocheiul. Pe parcursul acestor trei ani, echipele au fost sustinute de sponsorii Fundatia Simona Halep si Dedeman'', se mai mentioneaza in comunicat.