Mesajul special transmis de Simona Halep dupa ce a prezentat trofeul de la Wimbledon la Constanta

Halep s-a urcat intr-un autocar descoperit si a mers intr-un traseu prin centrul Constantei, aclamata de mii de fani, concitadini cu campioana noastra de 27 de ani sau simpli turisti veniti in vacanta.Fanii au iesit pe strazile din oras si i-au strigat numele, felicitand-o totodata pentru acest succes."Este o bucurie ce se intampla astazi aici. Nu am cuvinte sa va multumesc. Este o zi foarte speciala pentru mine si sunt foarte emotionata pentru ca atatia oameni au venit sa se uite la acest trofeu, pentru care eu am muncit 20 si ceva de ani. Este un eveniment deosebit si vreau sa le multumesc tuturor", a spus Simona Halep pe scena din Piata Ovidiu.La scurta vreme dupa terminarea festivitatilor, Simona Halep a creat o postare pe pagina sa de Facebook , in care a scris: "M-am simtit minunat. Multumesc Constanta! Thank you Constanta!!".Reamintim ca Simona Halep a castigat sambata trecuta marele turneu de la Wimbledon , pentru prima data in cariera sa, la capatul unei finale uluitoare cu Serena Williams , terminata in doar 56 de minute, scor 6-2, 6-2.Pentru romanca fosta lidera mondiala WTA , acum aflata pe locul 4, urmeaza din 5 august marele turneu de 1000 de puncte de la Toronto, Rogers Cup, pe care anul trecut Simona l-a castigat in finala cu Sloane Stephens.D.A.