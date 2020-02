Ministrul Sportului reactioneaza dupa declaratiile facute de Simona Halep in Parlament

Ziare.

com

Stroe sustine ca este deschis la dialog, desi de la intalnirea de miercuri a lipsit pentru a fi prezent la un eveniment de gimnastica.In plus, el a dat vina si pe "greaua mostenire" lasata de PSD "Apelul lor este mai mult decat normal. In pacate, in ultimii 7 ani de zile, acest apel a fost unidirectional. De data aceasta au cu cine vorbi, usa mea este mereu deschisa.Accept propuneri, idei, accept responsabilitati, dar mi-e foarte greu sa inteleg ce s-a intamplat in ultimii 7 ani. Fondurile europene atrase sunt 0, EURO 2020 este un proiect pe care l-am gasit plin de incertitudini, nu avem sala polivalenta, patinoar", a spus Stroe, conform Libertatea In interventia de miercuri, Simona Halep a cerut ca bugetul sportului romanesc sa fie marit. De asemenea, Simona a mai cerut si ca Bucurestiul sa aiba o noua Sala Polivalenta."Este ceva important pentru sportul romanesc. Nu am venit aici pentru mine, am venit pentru noua generatie care are neovie de infrastructura. Avem nevoie de o sala unde sa joace echipa de Fed Cup Fac apel pentru aceasta cauza. Consider ca tenisul romanesc are nevoie de ajutor. Trebuie sa se consturiasca un sistem pentru noile generatii. Este mare nevoie", a afirmat Simona.De asemenea, Nadia Comaneci Ilie Nastase , Gabi Szabo si Camelia Potec au avut si ei luari de pozitie pe acest subiect.C.S.