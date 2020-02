Miza financiara uriasa a finalei de la Dubai: Cati bani primeste castigatoarea

Ziare.

com

Castigatoarea turneului din Emiratele Arabe Unite va pleca acasa cu un cec in valoare de 696.860 de dolari.De partea cealalta, invinsa va trebui sa se multumeasca cu 372.200 de dolari.In total, premiile puse la bataie la Dubai au fost de 2.6 milioane de dolari.Finala de la Dubai e programata pentru sambata, de la ora 17:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.Cele doua s-au mai intalnit o singura data pana in prezent, anul trecut, la Wuhan, cand Simona a fost fortata sa se retraga din cauza unei accidentari in primul set, la scorul de 4-5.I.G.