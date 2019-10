Moment critic pentru Simona Halep: De cat timp nu a mai fost in aceasta situatie

Ziare.

com

Dupa infrangerea suferita la Beijing, sportiva noastra a ajuns la patru turnee consecutive in care nu reuseste sa lege doua victorii la rand.Seria neagra a inceput la Cincinnati, unde dupa victoria cu Ekaterina Alexandrova a aurmat esecul in fata lui Madison Keys.Sportiva noastra a continuat la US Open , unde a fost eliminata in turul 2 de Taylor Townsend.Apoi, la Wuhan, sportiva noastra a abandonat in meciul cu Elena Rybakina, pentru ca la Beijing sa fie invinsa in turul 2 de Ekaterina Alexandrova.Simona nu s-a mai aflat intr-o situatie de acest gen de aproape trei ani, de la inceputul anului 2017.Atunci, pe fondul unor probleme medicale, Simona pierdea in optimi la Shenzhen, in primul tur la Australian Open , abandona dupa primul meci la Sankt Petersburg si era invinsa in turul 3 la Indian Wells Dupa aceasta serie negativa din 2017, Simona a avut un conflict cu Darren Cahill la Miami, iar antrenorul australian s-a retras pentru o perioada din echipa.Acum, la aproape trei ani distanta, Simona asteapta ca reunirea cu Darren Cahill, ce va avea loc la inceputul lui 2020, sa o scoata din situatia delicata.C.S.