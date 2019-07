Motivul pentru care Simona Halep nu se va muta niciodata din Romania

Ziare.

com

Dobre a relatat ca a intrebat-o pe Simona daca ia in calcul posibilitatea de a se muta intr-o alta tara, dar sportiva a refuzat ferm.Simona a argumentat spunand ca se simte extraordinar in tara natala, careia ii datoreaza multe."Nu numai ca Simona tine la aceasta tara, la un moment dat chiar discutam: bun, daca... ce-ai face, unde m-as putea duce... a, da, as putea sa ma duc la Monte Carlo, sa am o viata nu stiu unde, dar n-am sa fac asta niciodata, eu ma simt bine acasa.Pentru ca se simte bine acasa, stie ca de-aici si-a tras seva si energia pentru aceste rezultate pe care le are, stie ca oamenii in general sau marea masa a oamenilor o apreciaza asa cum este si nu vrea sa se lase influentata si deviata de la drumul ei de cei cativa care se poarta urat. Niciodata n-ai s-o auzi pe Simona vorbind ceva rau despre acasa sau gandindu-se vreodata sa traiasca in alta parte, cu toate ca ar putea sa-i fie mult mai bine si sa fie mai apreciata", a spus Daniel Dobre la Digi 24 Totodata, Dobre a explicat si felul in care este vazuta Simona in afara tarii."Eu pot sa spun ca in toate orasele in care mergem, de la Singapore, China, peste tot, exista oameni care se opresc pe strada si fac poze cu ea. Care nu sunt romani.Are si fanii romani peste tot in lume, ceea ce este incredibil, sa joci aproape peste tot cu tribuna plina de romani este senzational. Nu stiu care jucator, poate Federer, dar nici el nu cred ca-i asa, sa aiba fanii lui peste tot unde merge in lume", a adaugat Dobre.C.S.