Motivul pentru care Simona Halep s-a retras de la Zhengzhou

Tenismena noastra urma sa fie cap de serie numarul 2, insa o accidentare la glezna stanga o impiedica de a fi prezenta la editia inaugurala a turneului dotat cu premii in valoare totala de 1 milion de dolari."Sunt dezamagita ca trebuie sa ma retrag de la Zhengzhou Open. Asteptam cu nerabdare sa joc pentru prima oara in acest oras", a spus Simona, potrivit WTA."Din nefericre, resimt niste dureri la glezna stanga si staff-ul medical m-a avertizat ca ar fi mai bine sa nu joc saptamana viitoare. Le urez mult succes organizatorilor si sper sa fiu acolo la anul", a adaugat tenismena noastra.Locul tenismenei noastre pe tabloul principal al turneului de la Zhengzhou va fi luat de cehoiaca Tereza Martincova.Karolina Pliskova e cap de serie numarul 1 la turneul din China.Durerile la glezna stanga reprezinta si motivul pentru care Simona Halep n-a mai jucat alaturi de Horia Tecau in proba de dublu mixt de la US Open.I.G.