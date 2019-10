Motivul pentru care Simona Halep s-a retras din turneul de la Moscova

Ziare.

Conform unui comunicat al organizatorilor, Simona a invocat dureri la spate si a mentionat ca nu poate participa la editia din acest an.Este pentru al doilea an la rand cand Simona se retrage din turneul de la Moscova.La editia din 2018, Simona a mers totusi la Moscova, desi era accidentata, pentru a participa la o conferinta de presa.In aceste conditii, Simona va mai juca in acest an doar la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, incepand cu 27 octombrie.C.S.