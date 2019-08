Motivul pentru care Simona Halep s-a temut sa-si ia vacanta dupa titlul de la Wimbledon

Ziare.

Simona nu a mai atins racheta de tenis timp de doua saptamani dupa victoria de la Wimbledon , insa initial nu si-a dorit acest lucru.Conform spuselor lui Teo Cercel, Simona s-a temut ca, daca va face o pauza, isi va iesi din ritm."Este intotdeauna dificil sa o determini sa ia o pauza deoarece se teme ca-si va pierde ritmul. Cand joci atat de bine si esti increzatoare, te temi sa iei o pauza, dar ea chiar avea nevoie", a afirmat Teo Cercel la Toronto.Dupa aceasta pauza, Simona recunoaste ca nu mai este la cel mai inalt nivel, desi trebuie sa-si apere trofeul."Nu am de gand sa ma stresez in privinta revenirii la acel nivel deoarece este putin cam dificil in acest moment. Nu am de gand sa pun presiune pe mine in aceasta saptamana. Voi da tot ce am mai bun, dar nu am asteptari", a explicat Simona.Simona o va intalni in turul 2 pe americanca Jennifer Brady (76 WTA ), intr-o partida programata miercuri, la o ora ce nu a fost stabilita momentan.Va fi prima intalnire a Simonei cu jucatoarea in varsta de 24 de ani.C.S.