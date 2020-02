Nadia Comaneci, despre viitorul Simonei Halep

Ziare.

Intrebata daca Simona Halep poate castiga editia din acest an a turneului de la Roland Garros , fosta gimnasta a raspuns:"Simona Halep a castigat deja mai mult decat avea pe lista. Pentru ca Wimbledon nu a fost pe lista pentru ea, a fost un succes extraordinar. Simona nu are nevoie de nicio presiune pe mai departe din partea nimanui. Ce-i iese, ii iese, ce nu, nu. Ea deja a facut mai mult decat trebuia pentru toata lumea".In varsta de 28 de ani, Simona Halep a castigat pana acum 19 turnee WTA , dintre care doua de Grand Slam, in 2018 la Roland Garros si in 2019 la Wimbledon . Aflata acum pe locul 2 in clasamentul WTA , Halep s-a oprit anul acesta in semifinalele turneului Australian Open