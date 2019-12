Nota primita de Simona Halep pentru anul 2019: Kerber, Muguruza si Sloane Stephens au luat cate un 4. Cine e jucatoarea perfecta!

Ziare.

Simona Halep, care anul acesta a castigat cel de-al doilea Grand Slam din cariera, dupa ce s-a impus la Wimbledon, a primit nota 9."Are toate calitatile pentru a devenit o tenismena record. Victoria de la Wimbledon ii permite sa puna inca o piesa fundamentala in cariera ei uimitoare. Pentru restul sezonului a avut o evolutie normala. Cu siguranta va mai castiga Grand Slam-uri in viitor", noteaza sursa citata.Tot nota 9 a primit-o si Naomi Osaka, in timp ce Bianca Andreescu si Ashleigh Barty au primit nota maxima."Tanara, puternica mental si psihic, inteligenta tactic si tehnic. In sezonul viitor va creste si mai mult. E jucatoarea perfecta", noteaza publicatia americana despre tenismena de origine romana.De partea cealalta, despre Ashleigh Barty, sursa in cauza a scris: "Regina Anului. Impreuna cu Andreescu si Osaka, o sa domine tenisul feminin in anii ce urmeaza".Serena Williams - 8Petra Kvitova - 7Karolina Pliskova - 7La categoria dezamagiri au fost trecute mai multe jucatoare importante, Garbine Muguruza, Angelique Kerber si Sloane Stephens fiind notate cu 4!Maria Sharapova si Elina Svitolina se numara si ele printre dezamagirile sezonului, primind cate un 5.I.G.