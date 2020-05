O fosta mare jucatoare, cuvinte mari despre Simona Halep

Ziare.

Cu acest prilej, fosta mare jucatoare Chanda Rubin a afirmat ca o admira enorm din acel moment pe Simona Halep "Halep merita toata admiratia pentru primul sau titlu de Grand Slam. Nu a cedat, a luptat pana la capat. A asteptat ca Sloane sa fie nervoasa, iar Simona a renascut. Din acel moment totul s-a schimbat.Cat a luptat Simona, merita toata admiratia! In plus, a aratat forta mentala pe care o are. Datorita acestei calitati se afla de atat timp in top 10 WTA . Este cu adevarat incantator ce reuseste Simona in tenisul feminin", a spus Chanda Rubin la Tennis Channel.Chanda Rubin are in palmares 7 titluri WTA , iar cel mai sus a ajuns pe locul 6 in clasamentul WTA.Ea a ajuns in semifinale la Australian Open si in sferturi la Roland Garros.C.S.