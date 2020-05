O fosta mare tenismena se inclina in fata Simonei Halep: Nu va puteti imagina cat am plans pentru ea

Ziare.

Hantuchova a afirmat ca este fana Simonei Halep si a marturisit ca a plans in hohote dupa succesul romancei de la Roland Garros 2018, cand a invins-o in finala pe Sloane Stephens."Stiu ca trebuie sa fiu neutra cand sunt la televiziune, dar, dupa ce a castigat Roland Garros, cred ca toata lumea care iubeste tenisul a plans! Dar eu am plans cel mai mult!Nu va puteti imagina cat am facut-o! Faptul ca Simona a ajuns sa castige un trofeu de Grand Slam este un moment atat de fericit inclusiv in viata mea. Nu voi uita niciodata victoria Simonei!", a spus Daniela Hantuchova in podcastul ei.Daniela Hantuchova are o stransa relatie de prietenie cu Simona si a venit inclusiv in Romania."E greu de descris in cuvinte ce inseamna Simona in Romania. Sunt probabil cel mai mare fan al ei. Cand am vizitat-o in Romania m-am simtit probabil cel mai bine. Nu intelegi presiunea la care Simona a fost supusa in toti acesti ani pana nu ajungi in Romania", a adaugat Hantuchova.Slovaca a ajuns cel mai sus in clasamentul WTA la simplu pe locul 5.In schimb, la dublu mixt a castigat toate cele patru turnee de Grand Slam.C.S.