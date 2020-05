O fosta tenismena anticipeaza viitorul Simonei Halep: Va garantez ca asa va fi

Ziare.

Campioana in proba de dublu mixt de la Roland Garros , Carillo a afirmat ca Simona va reveni pe teren mult mai curajoasa si dornica sa obtina rezultate mari.In plus, Carillo a laudat-o pe Simona pentru faptul ca se mandreste ca este romanca. Simona Halep , uitati-va la ea! Este atat de pregatita, atat de rapida! Are atat de multa dorinta si iubeste sa ca este romanca! Este emotionant sa o privesti, pune mult suflet. Isi doreste sa castige si sa castige pentru tara ei! Imi place cand joaca tenisul ei curajos, cand se duce dupa lovituri.Viteza ei, pregatirea fizica si mentala! Atunci cand apasa tragaciul imi place enorm! Asa a castigat Roland Garros, asa a castigat Wimbledon . Anticipez ca va deveni tot mai indrazneata de acum inainte! Va fi neinfricata, va garantez ca asa va fi!", a spus Mary Carillo la Tennis Channel.Simona Halep are in palmares doua turnee de Grand Slam, la Roland Garros 2018 si Wimbledon 2019.De asemenea, Simona mai are trei finale de Grand Slam pierdute, doua la Roland Garros si una la Australian Open C.S.